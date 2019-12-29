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شيرين عن استخدامها مصطلح "العوانس": "أنا مايتقليش اخرسي"! (فيديو)

الثقافة والفن

شيرين عن استخدامها مصطلح
الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب
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كشفت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن سبب استخدامها مصطلح "العوانس" خلال حفلتها الأخيرة في السعودية.

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وقالت شيرين، أمس السبت، إن ردها القاسي كان بعد تدشين هاشتاغ "اخرسي يا شيرين"، بعدما قالت في حفلها السابق بالسعودية أن النساء لا تستطع الاستغناء عن الرجال.

وأضافت النجمة المصرية خلال تصريحات تلفزيونية: "في حفلة الرياض في هاشتاغ أنا اتعرضت له.. فأنا رديت رد فيه قسوة وأنا بعترف إنه كان فيه قسوة شوية.. لكني أنا انجرحت وأنا ما يتقليش اخرسي".

وشددت على أن عفويتها ليست جديدة على الجمهور، فهي متواجدة في الوسط الفني منذ 20 عاما، مطالبة محبيها أن يساعدوها ويتقبلوها مثل ما هي عليه الآن.

وقالت: "مهما عملتوا هاشتاغات هقول اللي أنا عاوزاه بردو، أنا كمان ست مش جنس تالت، وموتوا بغيظكم".

وفي وقت سابق، أثارت الفنانة المصرية الجدل بتصريحاتها خلال مشاركتها بحفل في موسم الرياض، حيث قالت : "عاوزة أقول للستات اللى زعلت مني، إن الرجالة عسل وسكر، واللى زعلوا من كلامي دول شوية عوانس".

المصدر: RT

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