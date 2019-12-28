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أصالة تعلق على ظهورها حافية القدمين خلال حفلها في الكويت (فيديو)

الثقافة والفن

أصالة تعلق على ظهورها حافية القدمين خلال حفلها في الكويت (فيديو)
إنستغرام
الفنانة السورية أصالة نصري
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علقت الفنانة السورية أصالة على مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت فيه تركض وتغني حافية القدمين خلال حفلها في الكويت.

وأوضحت أصالة على صفحتها عبر "تويتر" أنها خلعت حذائها بسبب دوار بسيط أحست به، الأمر الذي اضطر بها الأمر إلى خلع الحذاء ليزول الدوار، منوهة بأنها ستكرر فعل ذلك بجميع حفلاتها إن اضطرت.

واختتمت تغريدتها:"وكل سنة وأنتوا على راحتكم ومتل مابدكم عيشوا".

المصدر: وكالات 

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