أصالة تعلق على ظهورها حافية القدمين خلال حفلها في الكويت (فيديو)
علقت الفنانة السورية أصالة على مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت فيه تركض وتغني حافية القدمين خلال حفلها في الكويت.
وأوضحت أصالة على صفحتها عبر "تويتر" أنها خلعت حذائها بسبب دوار بسيط أحست به، الأمر الذي اضطر بها الأمر إلى خلع الحذاء ليزول الدوار، منوهة بأنها ستكرر فعل ذلك بجميع حفلاتها إن اضطرت.
واختتمت تغريدتها:"وكل سنة وأنتوا على راحتكم ومتل مابدكم عيشوا".
أصالة تغني في #الكويت حافية القدمين وتؤكد: شعرت بدوار بسيط زال بعد خلع الحذاء#أصالة_في_الكويت#صباح_الخير— ترند (@TRENDNETWORK_kw) 28 декабря 2019 г.
@AssalaOfficialpic.twitter.com/mqOqzrULLu
#أصالة_في_الكويت الركضه كيوووتتت💔🥺 pic.twitter.com/lL4xdpTcna— R’72🖤 (@r72__r) 26 декабря 2019 г.
#أصالة_في_الكويت الركضه كيوووتتت💔🥺 pic.twitter.com/lL4xdpTcna— R’72🖤 (@r72__r) 26 декабря 2019 г.
أصالة تغني في #الكويت حافية القدمين وتؤكد: شعرت بدوار بسيط زال بعد خلع الحذاء#أصالة_في_الكويت#صباح_الخير— ترند (@TRENDNETWORK_kw) 28 декабря 2019 г.
@AssalaOfficialpic.twitter.com/mqOqzrULLu
المصدر: وكالات