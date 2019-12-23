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روسيا تحتفل بعام الثقافة في مصر.. وإعجاب مصري بالفلكلور الشعبي الروسي

الثقافة والفن

روسيا تحتفل بعام الثقافة في مصر.. وإعجاب مصري بالفلكلور الشعبي الروسي
RT
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نظم المركز الثقافي الروسي في القاهرة احتفالية فنية في إطار التحضير لعام الثقافة المصري الروسي 2020.

روسيا تحتفل بعام الثقافة في مصر.. وإعجاب مصري بالفلكلور الشعبي الروسي
RT
نجوم الحفل
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وضم برنامج الاحتفالية فقرات متنوعة غنائية وموسيقية لعازف الأكورديون الروسي العالمي سفياتسلاف شيرشيكوف واستعراضات للمغنية مارتا سريبريكوفا، حيث قدم النجمان في زيارتهما الأولى  لمصر أمسية موسيقية حاشدة.

روسيا تحتفل بعام الثقافة في مصر.. وإعجاب مصري بالفلكلور الشعبي الروسي
RT

روسيا تحتفل بعام الثقافة في مصر.. وإعجاب مصري بالفلكلور الشعبي الروسي
RT

روسيا تحتفل بعام الثقافة في مصر.. وإعجاب مصري بالفلكلور الشعبي الروسي
RT

روسيا تحتفل بعام الثقافة في مصر.. وإعجاب مصري بالفلكلور الشعبي الروسي
RT
روسيا تحتفل بعام الثقافة في مصر.. وإعجاب مصري بالفلكلور الشعبي الروسي
RT

روسيا تحتفل بعام الثقافة في مصر.. وإعجاب مصري بالفلكلور الشعبي الروسي
RT

روسيا تحتفل بعام الثقافة في مصر.. وإعجاب مصري بالفلكلور الشعبي الروسي
RT
روسيا تحتفل بعام الثقافة في مصر.. وإعجاب مصري بالفلكلور الشعبي الروسي
RT
روسيا تحتفل بعام الثقافة في مصر.. وإعجاب مصري بالفلكلور الشعبي الروسي
RT
روسيا تحتفل بعام الثقافة في مصر.. وإعجاب مصري بالفلكلور الشعبي الروسي
RT

وأعجب الجمهور المصري في مسرح تشايكوفسكي بالمركز، بأغاني التراث والفلكلور الروسي الشعبي، وأشاد المايسترو المعروف سليم سحاب بالمستوى الفني للنجميين الروسيين، وطالب بتنظيم احتفالية لهما على مسرح دار الأوبرا المصرية.

المصدر: RT

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