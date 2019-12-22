منة فضالي: ارتبطت كثيرا لكني لم أندم ولم أبك إلا على فراق شخص واحد!

كشفت الفنانة منة فضالي أنها ارتبطت برجال كثر لكنها لم تندم ولم تبك إلا على فراق شخص واحد، وروت قصة زواج قصير تعرضت خلاله للضرب، وقالت: "بنبسط جدا لما بكون عندي أصدقاء رجالة".

وقالت فضالي، في حوار مع برنامج "تحيا الستات" مع راغدة شلهوب، على قناة النهار، إن الفارق في السن بينها وبين أول شخص ارتبطت به كان 21 عاما، لترد عليها مقدمة البرنامج: "ده تقريبا كان ضعف عمرك وقتها".

وأوضحت سبب تلك العلاقة قائلة: "كان مهتم بيا وكنت صغيرة وكان صوته حلو وبيغنيلي، كان شخصية لطيفة وذوق لكن محصلش نصيب وانفصلنا".

وتحدثت فضالي عن "زواجها السري" من الملحن محمد ضياء، مرجعة السبب في السرية إلى أن "ماما ماكنتش موافقة، اتجوزته في السر احتراما لماما وليه لأنه كان ليه طلب شخصي إننا ما نعلنش علشان ابنه".

وأضافت تقول: "كانت تجربة سريعة لمدة 6 شهور، هو شخص كويس جدا، وباحترمه وإحنا أصدقاء دلوقتي، ما ينفعش أغلط على حد كان جوزي".

وكشفت أن السبب الأساسي لانفصالهما كان تعديه عليها بالضرب في إحدى المرات، لافتة إلى أنه "كان عنده اعتراض على تمثيلي، واعتراضات على لبسي، وعلى السوشيال ميديا، وخروجي وحضوري حفلات.. أنا ست بتشتغل وماكنش ينفع طول الوقت يقولي لأ لأ.. واتطلقنا بسبب المرة اللي ضربني فيها".

وتابعت: "عنده كلمة لأ طول الوقت لأنه كان بيخاف عليا جدا وكان بيغير عليا جدا.. الغيرة والشك بيعملوا مشاكل كتير وانفصلنا بهدوء لكن الضجة حصلت بعد سنين طويلة".

وذكرت الفنانة فضالي أنها تحاسب نفسها يوميا على ما فعلته على مدار اليوم، موضحة أنها تشعر بالوحدة دائما حتى مع الآخرين، لأنها تشعر بأن كل من حولها، متواجدون من أجل منّة فضالي الممثلة وليس الإنسانة.

وكشفت أنها ارتبطت كثيرا، ولكنها لم تندم ولم تبك إلا على فراق شخص واحد، لكنها لم تكشف اسمه: "عمري ما فكرت إني أعيط على راجل... وخسرت صديقات كتير وبحس نفسي منبوذة طول الوقت، ومعنديش شلة في الوسط الفني، بس مجرد زملاء".

وختمت قائلة: "عندي أصدقاء من خارج الوسط الفني، وهم قليلون جدا... وبنبسط جداً لما بيكون عندي أصدقاء رجالة، مش بيغيروا مني ومش بيعوزوا مني حاجة، بالعكس بيدوني نصايح ويسمعوني".

المصدر: "المصري اليوم"+"النهار"