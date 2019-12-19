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تعاون موسيقي لا ينقطع بين المايسترو اللبناني عبد الله المصري والفنانين الروس

الثقافة والفن

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كثيرا ما يزور العاصمة الروسية الموسيقار اللبناني عبد الله المصري، خريج كونسرفاتوار موسكو، الذي يعيش ويدرّس في الكويت، وذلك للتعاون مع فنانيها.

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ومن ذلك تعاون المايسترو مؤخرا مع كبرى شركات الإنتاج السينمائي الروسية "موس فيلم"، التي تتميز ستوديوهاتها لتسجيل الصوت بمستوى احترافي عال جدا. هناك بالذات سجل عبد الله المصري كونشرتو للعود والفرقة السيمفونية.

هذا، وتتميز موسيقى عبد الله المصري بالفلسفة العميقة وتعدد المعاني. وقد يقول قائل إنها ليست موسيقى للجميع لبعدها عن الترفيه، غير أن الفنان يحاول تهذيب ذائقة المستمعين عبر هذا الفن الرفيع.

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