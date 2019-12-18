عرض أول فيلم سعودي في إسرائيل وخارجيتها تجري استطلاعا حوله والمملكة

افتتح فيلم "المرشحة المثالية" للمخرجة السعودية، هيفاء المنصور، اليوم الأربعاء، مهرجان سينما المرأة في إسرائيل التي روجت وزارة خارجيتها لهذا الحدث.

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وذكرت الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها في موقع "تويتر" باللغة العربية، أنها أجرت استطلاعا بين الإسرائيليين الذين شاهدوا الفيلم، وقال بعضهم إنهم "أغرموا" بالسعوديين والمملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنها سألت المستطلعين عن رسالتهم للشعب السعودي ورأيهم في إمكانية زيارة المملكة، ليقولوا إنهم استمتعوا جدا بمشاهدة الفيلم كما أغرموا بمخرجته، معربين عن أمنيتهم في زيارة السعودية.

ويحكي فيلم "المرشحة المثالية" السعودي، قصة طبيبة تتجاوز العوائق الاجتماعية وترشح نفسها للانتخابات، وهو من إخراج هيفاء المنصور، ومن بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض، كما شارك في تأليفه زوجها، الدبلوماسي الأمريكي السابق، براد نيمن.

"اغرمت بالسعوديين والسعودية"

فلم المرشحة المثالية للمخرجة السعودية هيفاء منصور افتتح مهرجان الأفلام النسوية في إسرائيل. استطلعتنا اراء الجمهور الإسرائيلي الذي شاهد الفلم. ما هي رسالتهم للشعب السعودي وما رأيهم في إمكانية زيارة المملكة؟

🇸🇦 🇮🇱 pic.twitter.com/3PzvmOsl7d — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 18 декабря 2019 г.

المصدر: RT + وكالات