الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور تحاول تعلم اللهجة السعودية.. والنتيجة!

شاركت الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" بمقطع فيديو طريف ظهرت فيه إلى جانب الممثل السعودي، يعقوب الفرحان، وهي تحاول إتقان اللهجة السعودية.

وعبرت الفنانة عبر مقطع الفيديو عن رغبتها بتلقي دروس باللهجة السعودية، وسألت الفنان يعقوب عن كيفية توجيه التحية الصباحية فأجاب: "صبحكم الله بالخير" لتردد التحية بنفسها.

وطالبت سيرين في الفيديو الفنان السعودي القيام بالمثل وإلقاء التحية باللهجة اللبنانية.

المصدر: وكالات