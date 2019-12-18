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الفنان التونسي صابر الرباعي يوجه رسالة إلى الشعب اللبناني

الثقافة والفن

الفنان التونسي صابر الرباعي يوجه رسالة إلى الشعب اللبناني
إنستغرام
الفنان التونسي صابر الرباعي
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دعا الفنان التونسي، صابر الرباعي، الشعب اللبناني إلى الحفاظ على وحدته وألا يسمح لأحد كان أن يزرع الفتنة بينه أو يجهض ثورته.

وكتب الرباعي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": "يا شعب لبنان العظيم لكم مني رجاء أن تحافظوا على وحدة الصف، وتدافعوا سلميا عن مطالبكم المشروعة في العيش الكريم".

وشدد الرباعي على ضرورة محاكمة الفاسدين والإسراع بتكوين "حكومة همها لبنان وشعبها لا غير"، منوها بضرورة "رفض محاولات زرع الفتنة وإجهاض الثورة".

ويشهد لبنان تظاهرات واسعة غير مسبوقة تعم البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي، ضد السياسات الاقتصادية للسلطات، دفعت رئيس الوزراء، سعد الحريري، يوم 29 أكتوبر، لتقديم استقالته.

المصدر: RT

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