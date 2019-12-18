دعا الفنان التونسي، صابر الرباعي، الشعب اللبناني إلى الحفاظ على وحدته وألا يسمح لأحد كان أن يزرع الفتنة بينه أو يجهض ثورته.

وكتب الرباعي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": "يا شعب لبنان العظيم لكم مني رجاء أن تحافظوا على وحدة الصف، وتدافعوا سلميا عن مطالبكم المشروعة في العيش الكريم".

وشدد الرباعي على ضرورة محاكمة الفاسدين والإسراع بتكوين "حكومة همها لبنان وشعبها لا غير"، منوها بضرورة "رفض محاولات زرع الفتنة وإجهاض الثورة".

يا شعب لبنان العظيم لكم مني رجاء ان تحافظوا على وحدة الصف و تدافعوا سلميا على مطالبكم المشروعة في العيش الكريم،و دحر الفاسدين والإسراع بتكوين حكومة همها لبنان وشعبها لاغير،ولا تتركوا ايا كان ان ينال منكم ويزرع الفتنة بينكم أو يجهض ثورتكم، انتم أقوى بوحدتكم من أجل لبنان، رجاء.🇹🇳🇱🇧 — صابر الرباعي (@rebaisaber) 17. prosinca 2019.

ويشهد لبنان تظاهرات واسعة غير مسبوقة تعم البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي، ضد السياسات الاقتصادية للسلطات، دفعت رئيس الوزراء، سعد الحريري، يوم 29 أكتوبر، لتقديم استقالته.

المصدر: RT