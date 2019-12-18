نائبة لبنانية تشكر فنانة مشهورة لتبرعها بأجر حفلها لمؤسسة خيرية
كشفت النائبة اللبنانية، بولا يعقوبيان، أن الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، قررت التبرّع بأجر حفلها في موسم الرياض الشهر الجاري لصالح مؤسسة خيرية في لبنان.
وكتبت يعقوبيان في منشور لها على حسابها في تطبيق "إنستغرام": "ميريام فارس الرائعة تقدم أرباح حفلتها إلى المحتاجين في وطنها، شكرا على عطائك، وبتمنى ما تزعلي لأني خبرت".
ولفتت يعقوبيان إلى ضرورة أن يقوم النجوم في لبنان بالمثل لدعم الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة.
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مريام_فارس الرائعة تقدم أرباح حفلتها الى المحتاجين في وطنها شكرا على كرمك وعطائك وبتمنى ما تزعلي لأني خبرت، حق الناس علينا بهالظرف الصعب ان نحاول مع نجومنا ان نحث كل مقتدر على المساعدة مع امثالك وأمثال إليسا وعاصي وجوزيف عطية ونجوم لبنان فينا نساعد كل بيت بحاجة لدفا @myriamfares
المصدر: RT