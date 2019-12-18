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نائبة لبنانية تشكر فنانة مشهورة لتبرعها بأجر حفلها لمؤسسة خيرية

الثقافة والفن

نائبة لبنانية تشكر فنانة مشهورة لتبرعها بأجر حفلها لمؤسسة خيرية
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النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان
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كشفت النائبة اللبنانية، بولا يعقوبيان، أن الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، قررت التبرّع بأجر حفلها في موسم الرياض الشهر الجاري لصالح مؤسسة خيرية في لبنان.

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وكتبت يعقوبيان في منشور لها على حسابها في تطبيق "إنستغرام": "ميريام فارس الرائعة تقدم أرباح حفلتها إلى المحتاجين في وطنها، شكرا على عطائك، وبتمنى ما تزعلي لأني خبرت".

ولفتت يعقوبيان إلى ضرورة أن يقوم النجوم في لبنان بالمثل لدعم الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة.

المصدر: RT

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