الفنان السوري دريد لحام يغني لممثلة سورية بعيد ميلادها
نشرت الممثلة السورية، شكران مرتجى، مقطع فيديو لمواطنها الفنان السوري الشهير، دريد لحام، وابنته وهما يهنئانها بمناسبة عيد ميلادها.
وشاركت شكران محبيها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه دريد وإبنته يغنيان "هابي بيرث داي" حيث أرفقت الفيديو برسالة شكرت فيها لحام على تهنئته: "نيالي نيالي فيكم كلكم لك أنا منكم وبمحبتكم بستمر شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير شكرا عالهدية الرائعة. نعم التواضع سمة الكبار يطول عمرك ياقلبي متل مابتقول للكل".
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نيالي نيالي فيكم كلكم لك بحبكممممممممممم نجمات ونجوم سوريا والوطن العربي وأنتو اللي عم تشوفوا وتقروا وتبعتوا وكل الصحافه والمواقع الفنية والجمهور الناس اللي انا منكم وبمحبتكم بستمر شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير شكراً عالهدية الرائعه 🙏🏻 نعم التواضع سمة الكبار يطول عمرك ياقلبي متل مابتقول للكل ❤️❤️❤️
المصدر: RT