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فجر السعيد تثير الجدل بتغريدة عن الجنسية البحرينية للفنانة السورية أصالة

الثقافة والفن

فجر السعيد تثير الجدل بتغريدة عن الجنسية البحرينية للفنانة السورية أصالة
أصالة وفجر السعيد
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سخرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من تأخر الفنانة السورية أصالة نصري، في تهنئة المنتخب البحريني، بعد فوزه على نظيره السعودي ببطولة "خليجي 24" لكرة القدم.

وكتبت فجر السعيد على "تويتر": "اللي يمون على أصالة يقولها لحقي ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لايسحبون الجنسية".

وأضافت: "دخلت على حساب أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب التجنيس العشوائي".

ثم عادت وغردت من جديد: "أصالة باركت للبحرين ولا نست إنها بحرينية".

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ألّف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين ...وكلّ التّهاني ل..حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البحرين المفدّى ... وكلّ التّقدير لسموّ الشيخ ناصر بنّ حمد آل خليفه ، وهذا الانتصار يليق بما يقدّمه للشّباب ، تستحقّ البحرين الفرح وتستحقّ الانتصار 👏🏻👏🏻👏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 رُغمَ أنّ الفريقُ الآخر هو كعيني اليسرى حين تكون البحرين هي اليمنى ، مبروك الفرح مبروك الإنتصار وألّف مبروك هذه الرّوح الّتي فاضت محبّة وتآخي وتجاوز وتسامح ... شكراً فريقنا الغالي الّذي قدّم أجمل مالديه ، شكراً لكم فرداً فرداً ... وأشكركم بشكل خاص على شعوري بالانتماء والتّشجيع منّ داخل قلبي وشكراً لأنّكم زدتونا فخراً وفرحاً... #البحرين #بطل_كأس_الخليج

Публикация от Assala (@assala_official)

وبعد التغريدات قامت أصالة بتهنئة المنتخب البحريني عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "ألف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين، وكل التهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدى".

المصدر: RT

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