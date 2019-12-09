سخرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من تأخر الفنانة السورية أصالة نصري، في تهنئة المنتخب البحريني، بعد فوزه على نظيره السعودي ببطولة "خليجي 24" لكرة القدم.

اللي يمون على #أصاله يقولها لحقي روحج ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكاس قبل لايسحبون الجنسيه 🙈 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) 8 декабря 2019 г.

وكتبت فجر السعيد على "تويتر": "اللي يمون على أصالة يقولها لحقي ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لايسحبون الجنسية".

وأضافت: "دخلت على حساب أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب التجنيس العشوائي".

ثم عادت وغردت من جديد: "أصالة باركت للبحرين ولا نست إنها بحرينية".

وبعد التغريدات قامت أصالة بتهنئة المنتخب البحريني عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "ألف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين، وكل التهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدى".

المصدر: RT