وزيرة الثقافة المصرية تكشف لـRT حقيقة تعيين منتقبة مديرة لقصر ثقافي في البلاد

أثار قرار اختيار موظفة منتقبة بقصر ثقافة كفر الدوار لتكون مديرة للمركز ضجة كبيرة في محافظة البحيرة، ما بين مؤيد ومعارض.

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ونفت وزيرة الثقافة المصرية لـRT، ما تم تداوله عن تعيين السيدة المنتقبة كمديرة لقصر الثقافة، موضحة أنها كانت تقوم بتسيير أعمال القصر بصفة مؤقتة.

وأشارت إلى أنه تم اختيار هذه السيدة المنتقبة لتسيير أعمال القصر بناء على التدرج الوظيفي وفقا للإجراءات الروتينية، وذلك لأن اختيار القيادات الثقافية يتم وفقا لمعايير محددة ومسابقات لتحديد الكفاءة لا تتنازل عنها الوزارة.

وانتشرت أنباء عن اختيار الموظفة المنتقبة، ولكن الضجة التي حدثت أدت إلى إلغاء القرار وتكليف أخرى بالعمل في المنصب.

ووفقا لصحيفة "المصري اليوم" المصرية فقد أكد أمين تنظيم حزب التجمع بالبحيرة محمود دوير، أنه تمت ملاحظة صدور تهنئة لتعيين إحدى السيدات كمديرة لقصر ثقافة دمنهور وهي ترتدي النقاب، وأن الأمر أثاره فقام بكتابة "منشور" على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، مشيرا إلى أن ما كتبه لاقى صدى كبيرا ودفع وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، لاتخاذ قرار سريع، بإلغاء القرار وتعيين أخرى بدلا منها في المنصب.

المصدر: RT + المصري اليوم