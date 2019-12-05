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بعد وفاته.. الكشف عن سر إنهاء أغاني "شعبولا" بكلمة "بس خلاص" (فيديو)

الثقافة والفن

بعد وفاته.. الكشف عن سر إنهاء أغاني
youtube
شعبان عبد الرحيم
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تساءل كثيرون عن سر كلمة "بس خلاص"، التي كان يستخدمها الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم معلنا بها ختام أغانيه.

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وسبق للفنان الشعبي وكشف عن سر الجملة التي دائما ما يرددها في أغنياته، وذلك خلال فيديو نشره موقع "صدى البلد" منذ أشهر خلال تكريمه على مشواره الفني.

وقال شعبان عبد الرحيم خلال الفيديو إنه في بداية مشواره الفني كان يصعد إلى المسرح ويغني ولا يستطيع أن يختم الأغنية بصوته، فاضطر أن يختم أغنياته بقوله "بس خلاص"، حتى تتوقف الفرقة عن العزف، وبالفعل أصبحت لازمة معه حتى وفاته.

وكانت قد شيعت أمس الأول الثلاثاء جنازة عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، حيث توفي يوم 3 ديسمبر الجاري عن عمر ناهز 62 عاما إثر وعكة صحية شديدة، أدخلته مستشفى المعادي العسكري على مدار الأيام الماضية.

المصدر: صدى البلد

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