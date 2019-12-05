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الرياض تحتضن أول مهرجان من نوعه للموسيقى في العالم

الثقافة والفن

الرياض تحتضن أول مهرجان من نوعه للموسيقى في العالم
Reuters FAISAL AL NASSER
مهرجان الرياض في السعودية
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تدشن العاصمة السعودية الرياض مهرجانا للموسيقى "أم دي ال بيست MDL Beast" الذي يقام لأول مرة في العالم، وذلك في الفترة بين 19 و21 ديسمبر الجاري، ليجمع الموسيقى والفن والثقافة.

ويعد الحدث العالمي الأبرز، تتويجا لنجاح موسم الرياض الذي تجاوز عدد زواره حاجز الـ10 ملايين زائر.

وسيكون عشاق الموسيقى في السعودية والمنطقة والعالم على موعد مع احتفالية كبرى تتسع لـ70 ألف شخص، حيث سيشمل المهرجان 18 عنوانا عالميا و28 عرضا عالميا، بما في ذلك "Afrojack"، و "Camelphat"، و "J Balvin"، و"Tiësto"، حيث سيحل من أبرز الضيوف كل من: ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، إضافة إلى عدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين ستعلن مشاركتهم خلال الأيام القادمة.

من جهته، قال الفنان العالمي ستيف أوكي: "عندما دعيت إلى المهرجان في الرياض، شعرت بسعادة غامرة بأن يصبح هذا المهرجان في المملكة حدثا رائعا مع الكثير من الأعمال والكثير من الأسماء الجديدة، ولا يمكننا الانتظار لنكون جزءا من هذه التجربة الاستثنائية".

بدوره، أكد عضو فريق المهرجان أحمد العماري، أنه "أكثر من مجرد مهرجان موسيقي، فهو منصة تضم العديد من المشاريع بما في ذلك الأحداث الموسمية المحلية والعالمية الجارية، وقنوات الإنترنت والإذاعة، واستوديوهات التسجيل، ومؤسسات غير ربحية تروج لتعليم الموسيقى".

وقال: "نحن نثق أن MDL Beast سيكون حدثا لم يسبق له مثيل ولا يمكننا الانتظار لتجربة هذا المعلم الموسيقي مع الجمهور السعودي".

المصدر: سبق

 

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