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مصر.. أول ظهور للفنان محمد فؤاد بعد دخوله العناية المركزة (فيديو)

الثقافة والفن

مصر.. أول ظهور للفنان محمد فؤاد بعد دخوله العناية المركزة (فيديو)
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محمد فؤاد
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ظهر الفنان المصري محمد فؤاد، لأول مرة بعد وعكة صحية ألمت به ودخوله المستشفى، حيث نشر فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وقال فؤاد: "جمهوري الحبيب العزيز من قلب القاهرة الجميلة ومصر الحبيبة أحييكم وباقولكم فؤش بخير، محدش يقلق يعنى زي الناس اللي بتعيا عادي أحنا مش أحسن من الناس".

وتابع في حديثه: "الحمد لله ربنا كريم ووقف معانا، أزمة وعدت وكان ربنا هو كبيرنا فيها بطمنكم وأقولكم ربنا ما يوريكم حاجة وحشة أبدا ويمتعكم بالصحة".

وتعرض الفنان المصري، محمد فؤاد، لوعكة صحية خطيرة، الأسبوع الماضي، نقل على إثرها للعناية المركزة.

المصدر: RT

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