رئيس وزراء باكستان يصدر قرارا بشأن المسلسل التركي "قيامة أرطغرل"

أعلنت وزيرة الإعلام الباكستانية، فردوس عشق أوان، أن رئيس الوزراء عمران خان، طلب بث المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل"، عبر شاشة القناة الرسمية "PTV".

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وأضافت أن طلب خان يندرج ضمن إطار التعديلات القانونية المتعلقة بحماية القيم الاجتماعية، والثقافية والدينية في باكستان.

وأوضحت الوزيرة الباكستانية، أن "قيامة أرطغرل" الذي سيبث مدبلجا باللغة الأردية، سيساعد الشباب على فهم التاريخ الإسلامي، منتقدة بث "المسلسلات المنتجة غربيا رغم امتلاك العالم الإسلامي ماضيا وقيما خاصة به".

وأكدت أوان، أن المحتويات الإعلامية المعروضة عبر شاشة التلفاز أو السينما، تلعب دورا هاما في مكافحة الإسلاموفوبيا.

بدورها، قالت شازية اسكندر، مسؤولة العلاقات الخارجية في القناة الرسمية الباكستانية "PTV"، إن القناة اشترت حقوق بث المسلسل التاريخي التركي باللغة الأردية، وإنها تعمل الآن على دبلجته.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي حقق نسب مشاهدة عالية في تركيا والعالم، في القرن الـ13 الميلادي.

ويعرض سيرة أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م).

وانتهى المسلسل الموسم الماضي ليستمر في الموسم الحالي مع مسلسل "المؤسس عثمان".

المصدر: الأناضول