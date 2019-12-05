بمناسبة يوم المجد العسكري.. فيلم عن أكثر المعارك ضراوة في الحرب الوطنية العظمى

بدأ الخميس 5 ديسمبر في دور السينما الروسية عرض فيلم "رجيف" للمخرج الروسي، إيغور كوبيلوف، عن أكثر معارك الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) ضراوة.

يروي الفيلم قصة معركة واحدة من أجل الاستيلاء على قرية أوفسيانيكوفو، والدفاع عنها حيث سقط ثلثا أفراد سرية مشاة مشاركة في المعركة.

وحاول جنود السرية مع قائدهم تنفيذ أمر القيادة الذي يقضي بالتمسك بخط الدفاع عن القرية مهما كان الثمن. ما أدى إلى مسح القرية عن وجه الأرض بنيران المدفعية الألمانية.

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يذكر أن القوات السوفيتية خسرت في معركة رجيف عامي 1942 – 1943 نحو مليون جندي وضابط. وذلك بعد الهجوم الناجح للقوات السوفيتية نتيجة الانتصار في معركة موسكو في ديسمبر عام 1941 وإبعاد القوات الألمانية عن العاصمة إلى مدينة رجيف التي تبعد عنها 200 كيلومتر.

واستوحى كاتب سيناريو أحداث الفيلم من رواية "التضحية" لـ فياتشيسلاف كوندراتييف، المشارك في معركة رجيف.

جدير بالذكر أن 5 ديسمبر يصادف ذكرى مرور 78 عاما على بدء الهجوم المضاد للقوات السوفيتية على القوات الألمانية في معركة موسكو عامي 1941-1942

المصدر: تاس