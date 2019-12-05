الفنانة طلبة تتعرض لوعكة صحية في "لوكاندة الأوباش" بالرياض

تعرضت الفنانة بدرية طلبة لوعكة صحية قاسية في السعودية، أثناء مشاركتها في مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي عرضت في موسم الرياض بالمملكة، ما اضطر الأطباء لتسكين أوجاعها لتتابع دورها

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وظهرت بدرية طلبة في فيديو نشر عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، وشارك نشره عدد من الفنانين من بينهم منى فاروق، مستلقية على السرير ويقوم الطبيب بتركيب عدة محاليل لتسكين الألم حتى تستطيع استكمال عرض المسرحية، ونقلها للمستشفى بعد ذلك.

وشارك حساب الفنانة بدرية طلبة بمقطع الفيديو هذا الذي تظهر فيه علامات التعب والإعياء الشديد على وجهها أثناء معالجة الطبيب، بينما تقوم إحداهن بوضع الماكياج.

وكشفت الفنانة منى فاروق، أن زميلتها بدرية طلبة تعاني من آلام في الكلى، وطالبت جمهورها بالدعاء لها قائلة: ”علشان تعرفوا الفنانين بيتعبوا قد إيه، هي مركبة محاليل دلوقتي وتعبانة وبيتعملها ميك آب، علشان تنزل عرض موسم الرياض“.

وتابعت: ”أنا كان لازم أنزل الفيديو ده حتى لو هتزعلي مني يا أحلى بدرية في الدنيا، وربنا يقومك بألف سلامة يا حبيبتي وربنا يحميكي ويحفظك من كل شر“.

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد انضمت لمسرحية " لوكاندة الأوباش" مع المخرج أشرف زكي، بعد اعتذار شيماء سيف. ويشارك في بطولة العمل كل من ماجد المصري، ومايا دياب، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وانجى علي، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهي من تأليف محمد عز.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي