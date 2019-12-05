ترشيح مسلسلي "تشيرنوبل" و"يكاتيرينا العظمى" لنيل "الكرة الذهبية"

تم ترشيح مسلسل" تشيرنوبل" التلفزيوني الأمريكي ومسلسل" يكاتيرينا العظمى" التلفزيوني البريطاني لمنح جائزة "الكرة الذهبية " السينمائية الأمريكية بفئة "أفضل مسلسل تلفزيوني قصير".

وأعلنت الخبيرة الأمريكية في مجال السينما، دانيلا تارتشينو، في مقال نشرته مجلة Variety السينمائية أن كلا المسلسلين يستحقان الجائزة.

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وقالت، دانيلا تارتشينو، إن مسلسل "يكاتيرينا العظمى" من إخراج، فيليب مارتن، لا يروي قصة تسلم الأميرة الألمانية الشابة مقاليد السلطة في الإمبراطورية الروسية فحسب بل وتسلط الضوء على خصوصيات روسيا في عصر القيصرة كاترينا.

أما مسلسل "تشيرنوبل" البريطاني من إخراج، يوهن رينك، عن الكارثة النووية في الاتحاد السوفيتي السابق فيتميز، حسب دانيلا تارتشينو، بأداء لامع للممثلين، جارد هاريس وأميلي واتسن وستيلان سكارسهارد.

يذكر أن جائزة "الكرة الذهبية" تم تأسيسها في أكتوبر عام 1943 من قبل 8 صحفيين أجانب في الولايات المتحدة. ومنحت الجائزة لأول مرة في يناير عام 1944.

أما مراسم منح جائزة عام 2019 فستقام في 5 يناير المقبل في فندق "بيفيرلي – هلتون" في ولاية كاليفورنيا حيث تضم لجنة التحكيم 93 صحفيا أجنبيا معتمدا لدى هوليوود.

المصدر: تاس