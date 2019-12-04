 
مباشر

عشاق الغناء والطرب في السعودية بانتظار "المعلم"

الثقافة والفن

عشاق الغناء والطرب في السعودية بانتظار
إنستغرام
الفنان سعد لمجرد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mu00

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن اتفاقه مع المغني المغربي سعد لمجرد، لإحياء أولى حفلاته لفترة في السعودية بعد توقفه عن الغناء، ضمن فعاليات "موسم الرياض" الشهر الجاري.

إقرأ المزيد
سعد لمجرد يحاول الانتحار داخل السجن
سعد لمجرد يحاول الانتحار داخل السجن

وبحسب صحيفة "عكاظ" سيغني لمجرد على مسرح "محمد عبده ببوليفارد" الرياض في 18 ديسمبر الجاري، وتشاركه المغنية اللبنانية ميريام فارس.

يذكر أن لمجرد عاد أخيرا لإحياء الحفلا بعد غياب 3 سنوات، بسبب قضايا ضده بمزاعم "تحرش جنسي واغتصاب"، واكتفى بنشر خبر عودته للحفلات بمنشور على حسابه في "إنستغرام".

المصدر: عكاظ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا