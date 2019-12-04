عشاق الغناء والطرب في السعودية بانتظار "المعلم"

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن اتفاقه مع المغني المغربي سعد لمجرد، لإحياء أولى حفلاته لفترة في السعودية بعد توقفه عن الغناء، ضمن فعاليات "موسم الرياض" الشهر الجاري.

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وبحسب صحيفة "عكاظ" سيغني لمجرد على مسرح "محمد عبده ببوليفارد" الرياض في 18 ديسمبر الجاري، وتشاركه المغنية اللبنانية ميريام فارس.

يذكر أن لمجرد عاد أخيرا لإحياء الحفلا بعد غياب 3 سنوات، بسبب قضايا ضده بمزاعم "تحرش جنسي واغتصاب"، واكتفى بنشر خبر عودته للحفلات بمنشور على حسابه في "إنستغرام".

المصدر: عكاظ