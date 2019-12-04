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الفنانة إليسا تنعي "شعبولا" بعبارة "أنا بكره إسرائيل"

الثقافة والفن

الفنانة إليسا تنعي
إنستغرام
الفنانة اللبنانية إليسا
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نعت الفنانة اللبنانية إلیسا الفنان المصري الشعبي، شعبان عبد الرحیم، المعروف باسم "شعبولا" الذي فارق الحیاة يوم الثلاثاء، إثر إصابته بوعكة صحیة شديدة استدعت نقله للمستشفى.

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وكتبت إليسا في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر" : "الله يرحم شعبان عبد الرحيم، ظاھرة فريدة وشخص كلو طاقة وخفة دم"، وعبرت في تغريدتها عن حزنها لرحيله وتقدمت بالتعزية لأهله وبلده مصر.

واختتمت تغريدتها بهاشتاغ #أنا بكره إسرائیل، وهي أغنية شهيرة جدا للراحل شعبولا.

المصدر: RT

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