نعت الفنانة اللبنانية إلیسا الفنان المصري الشعبي، شعبان عبد الرحیم، المعروف باسم "شعبولا" الذي فارق الحیاة يوم الثلاثاء، إثر إصابته بوعكة صحیة شديدة استدعت نقله للمستشفى.

إقرأ المزيد

وكتبت إليسا في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر" : "الله يرحم شعبان عبد الرحيم، ظاھرة فريدة وشخص كلو طاقة وخفة دم"، وعبرت في تغريدتها عن حزنها لرحيله وتقدمت بالتعزية لأهله وبلده مصر.

واختتمت تغريدتها بهاشتاغ #أنا بكره إسرائیل، وهي أغنية شهيرة جدا للراحل شعبولا.

الله يرحم شعبان عبد الرحيم. ظاهرة فريدة وشخص كلو طاقة وخفة دم. كتير حزينة لرحيلو وأحر التعازي لأهلو وعيلتو وبلدو مصر.

وعا سيرة شعبولا #أنا_بكره_اسرائيل — Elissa (@elissakh) 3 декабря 2019 г.

المصدر: RT