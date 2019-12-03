نانسي تنشر صورة مع بناتها وتعلق: "هاشلي بربارة مع بنات الحارة"
RT www.instagram.com/nancyajram
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mty0
احتفلت النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، على طريقتها الخاصة، بعيد القديسة بربارة في لبنان، والذي يحل يوم الأربعاء 4 ديسمبر.
ونشرت نانسي عجرم، اليوم الثلاثاء، صورة على حسابها عبر موقع "فيسبوك" تجمعها مع بناتها بمناسبة "عيد البربارة".
وظهرت الفنانة اللبنانية مع بناتها الثلاث وقد ارتدين بجامات وباروكات ملونة، وعلقت قائلة: "هاشلي بربارة مع بنات الحارة"، وهي كلمات أغنية الشحرورة صباح والتي غنتها بمناسبة عيد القديسة بربارة في لبنان.
المصدر: RT