احتفلت النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، على طريقتها الخاصة، بعيد القديسة بربارة في لبنان، والذي يحل يوم الأربعاء 4 ديسمبر.

ونشرت نانسي عجرم، اليوم الثلاثاء، صورة على حسابها عبر موقع "فيسبوك" تجمعها مع بناتها بمناسبة "عيد البربارة".

وظهرت الفنانة اللبنانية مع بناتها الثلاث وقد ارتدين بجامات وباروكات ملونة، وعلقت قائلة: "هاشلي بربارة مع بنات الحارة"، وهي كلمات أغنية الشحرورة صباح والتي غنتها بمناسبة عيد القديسة بربارة في لبنان.

المصدر: RT