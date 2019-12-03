عمرو موسى يتحدث لـRT عن الفنان شعبان عبد الرحيم بعد وفاته

نعى وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسي، الفنان، شعبان عبد الرحيم، متحدثا عن الأغاني الفريدة التي قدمها الفنان الراحل.

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وقال عمرو موسى في تصريحات خاصة لـRT، إن شعبان عبد الرحيم" كان فنانا من طراز خاص استطاع إدخال مصطلحات سياسية في أغانيه الشعبية، مما كان له الأثر في تعريف المواطنين بحقائق كثيرة وسبب له انتشارا واسعا، وتمتع بمصداقية في الشارعين المصري والعربي".

وأشار إلى أن "شعبولا" "شكل ظاهرة أضافت لون جديد من الفن الممتزج بالسياسة، وكان يمثل المصري الطيب، وكنت دائم التواصل معه".

ونوه عمرو موسي بأنه لا يظن أن الأغنية التي غناها الراحل "أحب عمرو موسي" كانت السبب في إبعاده (عمر موسى) من وزارة الخارجية إلى الجامعة العربية، لكن المؤكد أن هذه الأغنية كان لها انتشار واسع ليس في مصر فقط، بل وفي الوطن العربي بأكمله.

وكان المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، قد أعلن وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، صباح اليوم الثلاثاء، بعد عودته من المملكة العربية السعودية، وذلك بأحد مستشفيات منطقة المعادي.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT