مجموعة من الفنانين السوريين يحتفلون في دمشق مع الإمارات بعيدها الوطني
حساب فيسبوك سلاف فواخرجي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mtrd
شارك عدد من الفنانين السوريين في الاحتفال الذي أقامته السفارة الإماراتية في دمشق، اليوم الاثنين، بمناسبة العيد الوطني الـ 48 للإمارات.
ونشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مجموعة من الصور على حسابها في "فيسبوك"، تظهر فيها رفقة عدد من الفنانين والدبلوماسيين الذي حضروا الحفل في السفارة الإماراتية بدمشق، ومنهم وائل رمضان وصفاء سلطان وسلمى المصري وحسام تحسين بيك تولاي هارون ووفاء موصلي، وغيرهم من الممثلين.
كما ظهر في الصور التي نشرتها الفنانة القائم بأعمال السفارة الإماراتية عبد الحكيم إبراهيم النعيمي، وفيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري.
المصدر: "فيسبوك" + RT