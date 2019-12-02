بعد توبيخها أحد معجبيها.. موقف محرج لإليسا على المسرح (فيديو)

تعرضت النجمة اللبنانية إليسا لموقف محرج على المسرح، خلال حفل لها أحيته في كندا.

وظهرت إليسا في الفيديوهات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني على المسرح مرتدية فستانا أسود، وحين أنهت إحدى أغنياتها، سمعت أحد المعجبين وهو يعترض، الأمر الذي دفع بها إلى توبيخه والرد بحدة.

وقالت له: "ألا يعجبك ما أقدمه؟ هذا كل ما لدي".

على إثر ذلك، تعرضت النجمة اللبنانية لموقف محرج خلال تأديتها أغنية "ع بالي حبيبي"، حيث نسيت بعضا من كلمات الأغنية، لتعلق بعفوية لاقت إعجاب المحبين: "نسيتها، يا عيب الشوم عليي".

وتستعد إليسا لإحياء حفلين في مصر، منتصف شهر ديسمبر، الأول في الإسكندرية، والثاني في دار أوبرا جامعة مصر.

المصدر: RT