بعد توبيخها أحد معجبيها.. موقف محرج لإليسا على المسرح (فيديو)
تعرضت النجمة اللبنانية إليسا لموقف محرج على المسرح، خلال حفل لها أحيته في كندا.
وظهرت إليسا في الفيديوهات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني على المسرح مرتدية فستانا أسود، وحين أنهت إحدى أغنياتها، سمعت أحد المعجبين وهو يعترض، الأمر الذي دفع بها إلى توبيخه والرد بحدة.
وقالت له: "ألا يعجبك ما أقدمه؟ هذا كل ما لدي".
على إثر ذلك، تعرضت النجمة اللبنانية لموقف محرج خلال تأديتها أغنية "ع بالي حبيبي"، حيث نسيت بعضا من كلمات الأغنية، لتعلق بعفوية لاقت إعجاب المحبين: "نسيتها، يا عيب الشوم عليي".
وتستعد إليسا لإحياء حفلين في مصر، منتصف شهر ديسمبر، الأول في الإسكندرية، والثاني في دار أوبرا جامعة مصر.
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اليسا تنسى كلمات اغنيتها عالمسرح باغنية عبالي حبيبي وتعتذر من الجمهور بطريقة عفوية 😁 #اليسا #ملكة_الاحساس #elissa #عبالي_حبيبي #جويل #تجميل #ميك_اب #لبنان #سوريا #الامارات #تسويق #قمر #انجي_خوري #اليسا #نيو_لوك #حقيقة #اكسبلور #اكسبلور_explor #جديد #موسم_الرياض #مهرجان_القاهرة_السينمائي #مشاهير #بدور_الابراهيم #بدور_البراهيم #شيلاء_سبت #حقيقة #ضد_الكذب #هيفاء_وهبي #هيفا_وهبي #فن #نادين_نسيب_نجيم
المصدر: RT