عاصي الحلاني يغني للوطن على ضوء ما يشهده لبنان

طرح الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، عبر قناته الخاصة في " اليوتيوب"، أمس السبت، أغنيته الوطنية الجديدة "قصيدة الوطن".

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ونشر الحلاني مقطع فيديو للأغنية المذكورة في حسابه على "تويتر"، وكتب :"الوطن شبيه بالأم .. والوطن كالأم يسكن خلايا الدم، غريزة تسري عبر الدم، لما نموت بالغربة تظل الروح تلفانة حزينة مشردة بالهم".

وأضاف الحلاني في تغردة أخرى: "الوطن يستحق أن نثور لأجله".

#الوطن يا بني ..شبيه الأم

ان رادت ترضع وتفطم

ان رادت توهب وتحرم

بأي حالة اسمها الأم

الوطن يسكن خلايا الدم

غريزة تسري عبر الدم

لمّا نموت بالغربة

تظل الروح تلفانة

حزينة مشردة بالهمّ — Assi El Hallani (@assihallani) 30 ноября 2019 г.

المصدر: RT