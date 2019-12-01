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عاصي الحلاني يغني للوطن على ضوء ما يشهده لبنان

الثقافة والفن

عاصي الحلاني يغني للوطن على ضوء ما يشهده لبنان
https://www.nawaret.com/
الفنان اللبناني عاصي الحلاني
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طرح الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، عبر قناته الخاصة في " اليوتيوب"، أمس السبت، أغنيته الوطنية الجديدة "قصيدة الوطن".

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ونشر الحلاني مقطع فيديو للأغنية المذكورة في حسابه على "تويتر"، وكتب :"الوطن شبيه بالأم  .. والوطن كالأم يسكن خلايا الدم، غريزة تسري عبر الدم، لما نموت بالغربة تظل الروح تلفانة حزينة مشردة بالهم".

وأضاف الحلاني في تغردة أخرى: "الوطن يستحق أن نثور لأجله".

المصدر: RT

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