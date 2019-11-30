نيللي كريم تكشف عن حالتها الصحية بعد استئصال ورم من وجهها (صور)

كشفت الفنانة المصرية، نيللي كريم، عن تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها قبل أيام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت نيللي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إنها أجرت استئصالا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يوما.

وأضافت: "أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ولم يكن في المخ لكنه بجوار عصب الوجه الأساسي"، مشيرة إلى أن العملية وصفت بـ"الدقيقة" والصعبة جدا نظرا لمكان الورم الحميد.

وطمأنت نيللي كريم جمهورها، شاكرة "كل الناس الذين سألوا عنها".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، نشرت نيللي صورا لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وهي تقف فيها وسط فريق من الأطباء، وعلقت عليها: "شكرا لأنكم أنقذتم حياتي".

المصدر: سبوتنيك