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الفنان المصري محمد فؤاد يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية (صور)

الثقافة والفن

الفنان المصري محمد فؤاد يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية (صور)
محمد فؤاد
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غادر الفنان المصري، محمد فؤاد، المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة نقل على إثرها للعناية المركزة.

الفنان المصري محمد فؤاد يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية (صور)محمد فؤاد في العناية المركزة
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وأكد مصدر مقرب من فؤاد لصحيفة "الوطن" المصرية، أن فؤاد أصيب منذ فترة بإجهاد شديد أدى إلى ارتفاع في ضغط الدم، إلا أنه تعرض لإغماء مفاجئ فجر اليوم، ما استدعى نقله إلى المستشفى وإدخاله العناية المركزة.

وأضاف المصدر أن حالة فؤاد مستقرة، حيث خرج من المستشفى بعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية.

الفنان المصري محمد فؤاد يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية (صور)محمد فؤاد

المصدر: الوطن

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