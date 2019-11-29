غادر الفنان المصري، محمد فؤاد، المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة نقل على إثرها للعناية المركزة.

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وأكد مصدر مقرب من فؤاد لصحيفة "الوطن" المصرية، أن فؤاد أصيب منذ فترة بإجهاد شديد أدى إلى ارتفاع في ضغط الدم، إلا أنه تعرض لإغماء مفاجئ فجر اليوم، ما استدعى نقله إلى المستشفى وإدخاله العناية المركزة.

وأضاف المصدر أن حالة فؤاد مستقرة، حيث خرج من المستشفى بعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية.

المصدر: الوطن