أنغام تكشف عن موعد حفلها الغنائي المقبل في السعودية (صورة)

كشفت المطربة المصرية أنغام، يوم الخميس، عن عزمها إحياء حفل غنائي كبير على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت المطربة المصرية أن الحفل سيقام يوم 5 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض الترفيهي.

ونشرت أنغام عبر حسابها الرسمي على "تويتر" الإعلان الدعائي للحفل الذي سيشاركها فيه الفنان العراقي وليد الشامي والفنانة اللبنانية نوال الزغبي.

وكانت أنغام قد أحيت حفلا مشتركا مع الفنان السعودي المخضرم محمد عبده في مدينة الباحة السعودية، في أول محطة فنية تقيمها هيئة الترفيه في منطقة عسير.

المصدر: RT + "تويتر"