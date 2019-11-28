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نجمة صراع العروش لا تريد مغادرة مصر (صور+ فيديو)

الثقافة والفن

نجمة صراع العروش لا تريد مغادرة مصر (صور+ فيديو)
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نجمة صراع العروش مع الفنان المصري محمد كريم
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أبدت النجمة العالمية، ناتالي إيمانويل، إعجابها الشديد بمصر وبالحضارة المصرية عند قيامها بجولة إلى منطقة أهرامات الجيزة.

وقدمت ناتالي إيمانويل إلى مصر من أجل حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، الذي يختتم فعالياته غدا الجمعة.

وبث الفنان المصري، محمد كريم، مقطع فيديو رفقة ناتالي إيمانويل خلال تواجدهما قرب الأهرامات، وقالت النجمة العالمية في الفيديو إنها أحبت مصر ولا تريد المغادرة وتريد أن تعيش فيها.

المصدر: RT

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