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بعد صابرين.. فنانة مصرية شهيرة تثير الجدل بعد خلع الحجاب (صورة)

الثقافة والفن

بعد صابرين.. فنانة مصرية شهيرة تثير الجدل بعد خلع الحجاب (صورة)
Reuters
شهيرة مع زوجها محمود ياسين
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أثارت الفنانة المصرية شهيرة حالة جدل بعد ظهورها بشعر أشقر ومكياج ثقيل في أحدث صورها، مما دفع التعليقات تنهال ما بين متغزل بجمالها وبين معارض لخلعها الحجاب.

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ونشرت إيمان يسري خبيرة الشعر صورة جديدة تجمعها مع شهيرة خلال زيارتها لمتجرها، فأطلت فيها الأخيرة بشعر مستعار أشقر ومكياج ثقيل.

تفاعل الجمهور بقوة مع أحدث صور للفنانة المصرية بعد خلعها الحجاب، فأخذ البعض يتغزل بجمالها وأنها تبدو أصغر من عمرها الحقيقي.

كما لم يخل الأمر من الانتقادات اللاذعة لشهيرة، حيث اعترض البعض على إطلالتها الجديدة التي تبدو لافتة للغاية، متسائلين عن سبب خلعها للحجاب بعد أن ارتدته 27 عاما تقريبا.

وكانت الفنانة المصرية صابرين، قد فاجأت جمهورها بنشر صورتين جديدتين على حسابها في موقع "إنستغرام" تظهرها ولأول مرة منذ أعوام دون حجاب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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