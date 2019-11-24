مذيع مصري يحاول إقناع سمية الألفي بالعودة للتمثيل فترد عليه باكية بحرقة

حاول الإعلامي المصري عمرو الليثي إقناع الممثلة سمية الألفي، طليقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بالعودة إلى التمثيل، غير أن ردها كان مؤثرا واختلطت فيه الدموع بمشاعر الرضا بالقدر.

وخلال ظهورها في برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، اقترح الليثي على الفنانة التي انقطعت لسنوات طويلة عن الفن العودة إلى التمثيل قائلا: "رجاءً، عودي إلى التمثيل مرة أخرى، أنت فنانة عظيمة تستحق العودة إلى الظهور، كوني واثقة أن الدراما والجمهور سيحتفون بك".

وردت الألفي على اقتراح المذيع بالقول: "ليست لي الجرأة الكافية، أخشى ذلك"، مضيفة وهي تبكي: "أن من دون فاروق (الفنان الراحل فاروق الفيشاوي) تائهة في الدنيا".

وأشارت إلى أنها راضية بالقدر الذي شاء أن تفارق زوجها السابق، مؤكدة للمذيع أنها كانت لتفكر في استئناف التمثيل لو كان فاروق على قيد الحياة.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي توفي فجر يوم الخميس 25 يوليو 2019 عن عمر ناهز 67 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

المصدر: "يوتيوب"