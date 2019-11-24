تركي آل الشيح يفاجئ متابعيه: مشتري عود راشد الماجد باعه وربح في ساعات ضعف ما دفع

فاجأ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية متابعيه، بالإعلان عن أن عود الفنان راشد الماجد، الذي بيع بـ600 ألف ريال في مزاد علني بليلة السندباد يوم الجمعة، أعيد بيعه بسعر مضاعف.

وكتب آل الشيخ على "تويتر": "مو معقول إلي اشترى عود راشد أمس باعه اليوم بمليون ونص ريال، ليتخطى بذلك ضعف ثمنه الذي بيع به في المزاد".

مو معقول الي اشترى عود راشد امس باعه اليوم بمليون ونص!🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩

وكان آل الشيخ، قد أعلن منذ أيام أنه ستقام مزادات في كل حفل على أعواد الفنانين الذين سيكون لهم حفلات ضمن "موسم الرياض"، والتي أطلق عليها "ليالي الأساطير".

وحول قصة العود الذي عرض للبيع، قال صاحبه الفنان الماجد إن "هذا العود له مكانة خاصة جدا لديه، فهو يعزف عليه منذ نحو 27 عاما، وهو إهداء من الملحن المبدع الراحل صالح الشهري، ولحن عليه أجمل أغنيات مسيرته الفنية، منها (شرطان الذهب) و(رجاوي) و(أغلى حبيبة) وغيرها".

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وأكد الماجد في تصريح صحفي، أنه "يعتبر هذا العود جزءا من إرثه الفني، فضلا عن مكانته العاطفية لديه، ويمثل بالنسبة له ذكريات جميلة في تلحين العديد من الأغنيات البارزة في مسيرته، وأنه حافظ على هذا العود ضمن مقتنياته الخاصة بحرص شديد ليقدم في مزاد الحفل كأيقونة موسيقية يعتز بها كثيرا".

ودشن مغردون هاشتاغا بعنوان «#عود_راشد_الماجد» واختلفت التعليقات ما بين مؤيد ومعارض لبيع العود بهذا المبلغ، فعلق مغرد قائلا: "عود راشد الماجد عمرة 27 سنة انباع بـ600 ألف ريال في المزاد... المبلغ راح يكون لجمعية خيرية؟".

فيما تساءل أحد المغردين: "وش الميزة فيه؟ عود غنائي خشبي... مثله مثل أي عود تشتريه بالمحلات خييييير عشان راشد الماجد".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي