باشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ بتنفيذ وعد أطلقه قبل أيام بإقامة مزادات في كل حفل على أعواد الفنانين المشاركين بحفلات"موسم الرياض" التي أطلق عليها "ليالي الأساطير".

صحبة طويلة ورفقة عمر بين راشد الماجد و العود أنتجت لنا مجموعة من الأعمال الفنية التاريخية 😍

فعالية خاصة لمزاد عود السندباد في #ليلة_السندباد بـ #موسم_الرياض ❤🔥👍🏼 pic.twitter.com/oJ3i1OXNZx — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) ١٦ نوفمبر ٢٠١٩

وافترق الفنان السعودي راشد الماجد عن عوده الذي عزف عليه منذ 27 عاما والذي لحن عليه أجمل الأغاني بعد إحيائه حفلا الجمعة ضمن حفلات "موسم الرياض" حيث أقيم بعد الحفل مزاد علني لبيع عود الماجد على الرغم من أنه هدية من الملحن الراحل صالح الشهري.

وبيع العود بقيمة 600 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 150 ألف دولار أمريكي على أن يذهب جزء من هذا المبلغ لمصلحة إحدى الجمعيات الخيرية.

المزاد استهل بمبلغ خمسين ألف ريال ليصل إلى 600 ألف، وقام الاعلامي المصري عمرو أديب بالمزايدة على العود على المسرح.

حاولت اشتري عود #راشد_الماجد

بالمزاد.. وصلت قيمته ٥٠٠ الف ريال



بس الحمدالله امي داعيه لي و ما رسى علي.. جان حطيت رابط وخليتكم تتبرعون لي #ليلة_السندبادpic.twitter.com/FMBl9W1FIj — مع حمد قلم (@7amadQalam) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩

وكان الإعلامي الكويتي حمد قلم حاضرا في المزاد وحاول شراء العود ولكن المزاد لم يرس عليه، وكتب مازحا في حسابه عبر "تويتر": "حاولت شراء عود راشد الماجد بالمزاد... وصلت قيمته 500 ألف ريال بس الحمد الله أمي داعية لي و ما رسي علي".

ونشر مقطع فيديو عبر "تويتر" للشخص الذي اشترى العود قال فيه إنه دفع هذا المبلغ لأنه علم على نحو أكيد أنه سيذهب لصالح جمعية خيرية.

وبعد هذا المزاد الأول سيعرض عود الفنان محمد عبده للبيع ورابح صقر وماجد المهندس وغيرهم من الفنانين.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي