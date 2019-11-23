تركي آل الشيخ يبيع بالمزاد عود الفنان راشد الماجد الذي عزف عليه طوال 27 عاما!
باشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ بتنفيذ وعد أطلقه قبل أيام بإقامة مزادات في كل حفل على أعواد الفنانين المشاركين بحفلات"موسم الرياض" التي أطلق عليها "ليالي الأساطير".
صحبة طويلة ورفقة عمر بين راشد الماجد و العود أنتجت لنا مجموعة من الأعمال الفنية التاريخية 😍— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) ١٦ نوفمبر ٢٠١٩
فعالية خاصة لمزاد عود السندباد في #ليلة_السندباد بـ #موسم_الرياض ❤🔥👍🏼 pic.twitter.com/oJ3i1OXNZx
وافترق الفنان السعودي راشد الماجد عن عوده الذي عزف عليه منذ 27 عاما والذي لحن عليه أجمل الأغاني بعد إحيائه حفلا الجمعة ضمن حفلات "موسم الرياض" حيث أقيم بعد الحفل مزاد علني لبيع عود الماجد على الرغم من أنه هدية من الملحن الراحل صالح الشهري.
بيع عود الفنان راشد الماجد بـ "600 ألف ريال سعودي" في مزاد على الهواء#راشد_الماجد#ليلة_السندباد#موسم_الرياض#روتانا_موسيقى@Turki_alalshikh@RashedTVpic.twitter.com/vfU3kQTTOW— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩
وبيع العود بقيمة 600 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 150 ألف دولار أمريكي على أن يذهب جزء من هذا المبلغ لمصلحة إحدى الجمعيات الخيرية.
المزاد استهل بمبلغ خمسين ألف ريال ليصل إلى 600 ألف، وقام الاعلامي المصري عمرو أديب بالمزايدة على العود على المسرح.
حاولت اشتري عود #راشد_الماجد— مع حمد قلم (@7amadQalam) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩
بالمزاد.. وصلت قيمته ٥٠٠ الف ريال
بس الحمدالله امي داعيه لي و ما رسى علي.. جان حطيت رابط وخليتكم تتبرعون لي #ليلة_السندبادpic.twitter.com/FMBl9W1FIj
وكان الإعلامي الكويتي حمد قلم حاضرا في المزاد وحاول شراء العود ولكن المزاد لم يرس عليه، وكتب مازحا في حسابه عبر "تويتر": "حاولت شراء عود راشد الماجد بالمزاد... وصلت قيمته 500 ألف ريال بس الحمد الله أمي داعية لي و ما رسي علي".
لقيناااه يا جماعه الي خذا عود راشد#ليلة_السندباد#راشد_الماجدpic.twitter.com/jg65tJVOO4— Nouf (@Nouf_azz) ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩
ونشر مقطع فيديو عبر "تويتر" للشخص الذي اشترى العود قال فيه إنه دفع هذا المبلغ لأنه علم على نحو أكيد أنه سيذهب لصالح جمعية خيرية.
وبعد هذا المزاد الأول سيعرض عود الفنان محمد عبده للبيع ورابح صقر وماجد المهندس وغيرهم من الفنانين.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي