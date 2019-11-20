مشاهير روس يجنون أرباحا طائلة على "إنستغرام"
نشرت "فوربس" قائمة أشارت فيها إلى أهم المشاهير والفنانين الروس الذين يجنون أكبر الأرباح عبر الإعلانات في "إنستغرام".
ولم تشر القائمة التي نشرتها فوربس إلى الأرقام التفصيلية التي يحصل عليها كل شخص من هؤلاء المشاهير بالضبط، لكن إحصائيات خبراء GetBlogger توضح أن قيمة مبيعات الإعلانات الروسية على "إنستغرام" عام 2018 وحده، وصلت إلى 10 مليارات روبل (ما يعادل 15 مليون و625 ألف دولار)، ويتوقع أن تكون هذه القيمة ما بين 12 إلى 15 مليار روبل أي ( 18 مليون و750 ألف دولار و234 مليون و375 ألف دولار) العام الجاري.
وتصدرت قائمة المشاهير الروس الذين يجنون أكبر أرباح على "إنستغرام" وفقا لـ "فوربس" المذيعة ومقدمة البرامج المعروفة، كسينيا سوبتشاك، والتي تنشر عددا من المنشورات الدعائية على "إنستغرام" في الأسبوع وأحيانا في اليوم.
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Быть Женщиной Года – это такая большая ответственность! Как будто бы в своем лице ты представляешь сразу всех женщин страны! Всех тех, о ком весь этот год мы с командой снимали шоу – сильных, успешных, красивых, женственных, которые успевают делать тысячу дел одновременно, которые строят карьеру, воспитывают ребенка, ставят перед собой цели и идут к ним. Мне очень приятно, что в этом году честь представлять всех этих женщин выпала мне! Спасибо всем вам за то, что посчитали меня достойной этой награды! Теперь я понимаю, что в следующем году у меня стоит новая задача – перепрыгнуть саму себя! Спасибо огромное дизайнеру DAVID KOMA @davidkomalondon за шикарное платье, которое летело ко мне из Лондона! MUA & Hair: @yanabuzychkina Dress: @davidkomalondon Украшения: @tousjewelry #регинатодоренко #женщинагодаglamour2019 #tousrussia #ateliertous
أما المرتبة الثانية في التصنيف فقد كانت من نصيب المذيعة التلفزيونية الروسية، ريغينا تودورينكو، وتلتها في التصنيف المذيعة والمغنية، أولغا بوزوفا.
المصدر: forbes.ru