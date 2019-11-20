مشاهير روس يجنون أرباحا طائلة على "إنستغرام"

نشرت "فوربس" قائمة أشارت فيها إلى أهم المشاهير والفنانين الروس الذين يجنون أكبر الأرباح عبر الإعلانات في "إنستغرام".

ولم تشر القائمة التي نشرتها فوربس إلى الأرقام التفصيلية التي يحصل عليها كل شخص من هؤلاء المشاهير بالضبط، لكن إحصائيات خبراء GetBlogger توضح أن قيمة مبيعات الإعلانات الروسية على "إنستغرام" عام 2018 وحده، وصلت إلى 10 مليارات روبل (ما يعادل 15 مليون و625 ألف دولار)، ويتوقع أن تكون هذه القيمة ما بين 12 إلى 15 مليار روبل أي ( 18 مليون و750 ألف دولار و234 مليون و375 ألف دولار) العام الجاري.

وتصدرت قائمة المشاهير الروس الذين يجنون أكبر أرباح على "إنستغرام" وفقا لـ "فوربس" المذيعة ومقدمة البرامج المعروفة، كسينيا سوبتشاك، والتي تنشر عددا من المنشورات الدعائية على "إنستغرام" في الأسبوع وأحيانا في اليوم.

أما المرتبة الثانية في التصنيف فقد كانت من نصيب المذيعة التلفزيونية الروسية، ريغينا تودورينكو، وتلتها في التصنيف المذيعة والمغنية، أولغا بوزوفا.

Sputnik Ekaterina chesnokova

المصدر: forbes.ru