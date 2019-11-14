الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب يعلن تعافيه من السرطان

أعلن الفنان المصري، زكي فطين عبد الوهاب، نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد، شفاءه من مرض سرطان الرئة الذي أعلن إصابته به قبل عدة أشهر.

وخضع الفنان لجلسات مطولة من العلاج الكيميائي قبل ظهور نتيجة الأشعة التي أثبتت شفاءه من هذا المرض.

وكتب عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أصدقائي الأعزاء.. خبر سار.. نتيجة الأشعة إيجابية والورم كامن ولم ينتشر.. ده معناه إني تقريبا خفيت.. وهعمل أشعة كمان 3 شهور للمتابعة .. باي باي chemo.. باي باي cancer".

يُذكر أن زكي فطين عبد الوهاب أعلن في مايو الماضي إصابته بمرض السرطان، بعدما نشر صورته وهو حليق الرأس وقد تعاطف معه الجمهور كثيرا.

وكان عبد الوهاب قد تحدث عن لحظة اكتشافه المرض، وذلك عند حلوله ضيفا على أحد البرامج التلفزيونية والذي يعد أول ظهور إعلامي له منذ إعلانه إصابته بالسرطان.

وقال زكي: "اكتشفت إصابتي بالسرطان منذ 5 شهور، وجاء الأمر بالصدفة دون أي مقدمات، حيث كنت أجري بعض الفحوصات الطبية والتحاليل، واكتشفوا وجود ورم خبيث في الرئتين".

وولد زكي فطين عام 1961، وهو نجل الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب.

تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج في العام 1983، وعمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثان في "أهل القمة". كما عمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام يوسف شاهين منها "اليوم السادس".

وعمل مديرا في مواقع التصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر منها "أقدار الحرب الدامية" في 1981.

وشارك زكي فطين، في أعمال "تفاحة آدم"، و"اسم مؤقت"، و"الزوجة الثانية"، و"العراف"، و"إثبات شخصية"، و"فرح ليلى"، و"على كف عفريت"، و"آدم وجميلة"، و"البلطجي"، و"روبي"، و"طرف ثالث".

المصدر: RT + فيسبوك