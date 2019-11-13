مصري وعراقي يحوزان جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب لعام 2019

حصل كل من المطرب المصري، علي الحجار، والكاتب العراقي، باسم فرات على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب خلال الدورة الثامنة للجائزة

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وقد فاز بالجائزة خلال دورتها الثامنة علي إبراهيم علي الحجار، من مصر، في مجال الطرب العربي عن فرع الفنون، وباسم بن محمد فرات من العراق في مجال أدب الرحلات عن فرع الآداب، وقد حجبت الجائزة في مجال دراسات علم الاجتماع عن فرع الثقافة.

وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، حبيب بن محمد الريامي.

وقد تأسست الجائزة عام 2011، احتفاء بالإنجاز الفكري والمعرفي، وتأكيدا على الدور التاريخي لسلطنة عمان في ترسيخ الوعي الثقافي باعتباره الحلقة الأهم في سلم الرقي الحضاري البشري. ويأتي ذلك انطلاقا من دعم السلطان قابوس شخصيا للمثقفين والفنانين والأدباء المتميزين في مجالاتهم.

المصدر: مركز الأخبار العماني