رحيل المخرج والكاتب المسرحي السوري محمد قارصلي

نعت نقابة الفنانين ومديرية المسارح والموسيقا في سوريا الفنان المخرج محمد قارصلي الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر 69 عاما

وللراحل عدد كبير من الأفلام والعروض المسرحية، درس الإخراج السينمائي في موسكو، وحاز درجة الدكتوراه فيها، باختصاص إعداد وتدريب الممثل.

شارك في أول عرض مسرحي في مهرجان "توياما" المسرحي الدولي، عام 1990، وقد فاز العرض بأربع جوائز.

تنوعت مهاراته بين الإخراج السينمائي، والمسرحي، إضافة إلى كتابة النصوص، ومنها نص مسلسل: أيام الغضب، عام 1969، و"العودة إلى الأمام" و"حكاية الدرب الطويل"

تنقل في عدد من الدول، وأسس قسماً في كلية الفنون المرئية في "ليبيا".

له 96 فيلما، و12 عرضا مسرحيا، أغلبها ممولة من مؤسسات دولية كالصليب الأحمر، والتجمع النسائي العالمي واليونيسيف.

ولد قارصلي عام 1950 ونشأ في بيئة فنية، فوالدته إقبال ناجي قارصلي هي رائدة الفن التشكيلي (كما كتب قارصلي على صفحته في الفيسبوك)، وشقيقه هو الفنان التشككيلي الراحل وليد قارصلي.

أسامة يونس -دمشق