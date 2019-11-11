الفنان رامي جمال: الناس أصبحوا يخشون مصافحتي!

كشف الفنان المصري رامي جمال عن مفاجأة صادمة على حسابه في "تويتر"، معلنا أن الكثيرين أصبحوا يخشون مصافحته بسبب إصابته بمرض البهاق، وأكد أنه بات يشعر بالضيق من محاولات إخفاء مرضه.

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وقال إن مخاوف البعض من أن يكون المرض معديا جعلهم يتجنبون مصافحته ووضع يدهم في يده.

وقال جمال: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر، منذ فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف علمت أنه البهاق وجربت أنواع علاج كثيرة وأطباء بدون أي نتيجة، رضيت وسلمت أمري إلى الله، بخاصة بعد علمي أن الحزن يزيد المرض بجانب صعوبة عملي كمطرب والقلق الدائم من المستقبل".

وتابع رامي جمال قائلا: "وفعلا أصبح يزيد لدرجة لفتت أنظار كثيرين، وأصبحوا يتساءلون كيف سأتعامل مع الناس وأنا فنان، ومنهم من كان يخاف أن يصافحني، ومن كان يسألني هل هو مرض معدٍ، لقد مرت سنة تقريبا، أصبحت أعاني حتى أجد طريقة أخفيه بها أثناء التصوير والحفلات، لدرجة دفعت بعض الناس لمطالبتي بالبحث عن عمل آخر، ووجدت أمامي حلين إما إنهاء مسيرتي الفنية رغم حبي لها وعدم معرفتي بغيرها".

واختتم المطرب المصري حديثه قائلا: "الحل الآخر، أني لن أخفي مرضي مرة أخرى وتقبلوني به وترحموا كل من ابتلاهم ربنا به من نظرة أن شكله غريب، الحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي يقبلون الشخص مثلما هو، أطلت الحديث عليكم ولكن أردت أن أشرككم في حياة فنان".

ووجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة دعم مؤثرة للمغني جمال عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تحسست فيها المغنية اللبنانية التي عانت بدورها من مرض السرطان مصيبة زميلها المصري، فرفضت أن يغيب جمال عن الساحة الفنية خوفا من عدم تقبل الناس لشكله الخارجي.

ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب. في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت. وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول:

أصل الحكاية مش حماية "شكل"... حكاية روح ❤@RamyGamalhttps://t.co/YhH3raZCxf — Elissa (@elissakh) ١١ نوفمبر ٢٠١٩

وعلقت إليسا في تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب. في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت". وختمت كلامها مستشهدة بأغنية رامي جمال "حكاية روح" والتي يقول فيها: "أصل الحكاية مش حكاية شوق... حكاية روح"، واستبدلت كلمة "شوق" بـ"شكل" حيث قالت: "وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول: أصل الحكاية مش حكاية "شكل"... حكاية روح".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي