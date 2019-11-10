بوتين يقلد "أسطورة الموسيقى" أرفع وسام في روسيا

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حفلة موسيقية بمناسبة مرور تسعين عاما على ميلاد، المؤلفة الموسيقية الروسية المعروفة ألكسندرا باخموتوفا، وقدم التهنئة لها شخصيا بعيد ميلادها.

وقال بوتين، إنه منح باخموتوفا، أحد أرفع الأوسمة الوطنية في روسيا، وسام القديس أندريه الأول، وسيتم تقليدها إياه في الكرملين.

وألكسندرا باخموتوفا، من مواليد فولغوغراد يوم 9 نوفمبر 1929، وهي ملحنة سوفييتية وروسية، وعازفة بيانو، وقامت بتأليف موسيقى لأكثر من 400 أغنية، وهي من الشخصيات الاجتماعية الروسية المعروفة، تحمل العديد من الألقاب والجوائز والأوسمة السوفيتية والروسية.

كانت تميل إلى التأليف الموسيقي منذ نعومة أظافرها، ووضعت لحن أغنيتها الأولى، عندما كان عمرها فقط 3 سنوات.

مؤلف كلمات أغلب الأغاني، التي لحنتها باخموتوفا، هو زوجها نيكولاي دوبرونرافوف. وقام أشهر المطربين السوفيت والروس، بأداء أغاني الثنائي المبدع.

Хочется поздравить с юбилеем нашего композитора,русского человека,прекрасную женщину,

которая своей музыкой радовала наших родителей и нас,на такой музыке выросли мы.С Днём Рождения Александра Николаевна Пахмутова!!! pic.twitter.com/FPpkR5HXA4 — ВЕТЕРЪ (@SfFvcN8SINpoDxu) November 9, 2019

وعلى الرغم من أنها لم تكن من أعضاء الحزب الشيوعي السوفيتي، كما زوجها، إلا أنهما كتبا الكثير من الأغاني الوطنية الحماسية.

“Хайртай дуртай гэж хашгичаад байх ердөө хэрэггүй. Харин хайрын тухай шүлэг бич, эсвэл, ая зохио” Аялгуу дууны их мастер Александр Пахмутова өнөөдөр 90 насыг зооглож байгаа юм байна. Надежда, Ты моя мелодия, По Ангаре .... https://t.co/cdnvOWRURy — Tumurbaatar.JS (@JapanSudlaach) November 9, 2019

وضعت باخموتوفا، ألحان الكثير من الأفلام السينمائية السوفيتية والروسية، ومن بينها: "الفتيات"، "كان هناك عجوز وعجوزة"، و"ثلاث شجرات على شارع بلوشيخا"، و"اختتام الموسم"، "حبي في السنة الدراسية الثالثة"، وكذلك أفلام "معركة من أجل موسكو".

ومن بين أغانيها المشهورة جدا "وداعا، يا موسكو". كتبت هذه الأغنية للألعاب الأولمبية في موسكو عام 1980 وكتب كلماتها زوجها دوبرونرافوف.

المصدر: وكالات