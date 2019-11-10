فنانون يعيدون نشر صور وفيديوهات تدمع لها العيون للراحل هيثم زكي مع والديه

أعاد الوسط الفني والجمهور بمناسبة العزاء الذي أقيم للممثل الشاب هيثم أحمد زكي عصر أمس وجمع غالبية الفنانين، نشر صور ومشاهد من طفولته وعلاقته بوالده وأمه التي توفيت في ريعان الشباب.

وزاد من تفاعل الناس مع خبر وفاته المفاجئة وحيدا في منزله، تصريح نقيب الفنانين في مصر أشرف زكي أنه لم يوجد لديه أقارب من الدرجة الأولى لاستلام جثمانه، الأمر جعل المصريين يعبرون عن مشاعرهم تجاه الفنان الراحل الذي عاش يتيم الأبوين، فاعتبروه إبنهم جمعيهم، حيث خرجت جموع غفيرة من الناس لتشييعه إلى مثواه الأخير.

وفاة هيثم أعادت إلى الأذهان ذكرى وفاة والده النجم أحمد زكي. وبعد انتشار خبر وفاته بوقت قصير، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو قديمة له وهو طفل وصور مع والده أحمد زكي. وكان الفيديو الذي تغني له فيه والدته الراحلة "يا هيثم يا حلو" الأكثر تداولا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أما الصورة التي كانت أكثر تداولا بين الجميع تلك التي ظهر فيها الشاب الراحل مجتمعا بوالديه ونشرها الفنان شريف منير في حسابه عبر "إنستغرام" وكتب: "الحمد لله... خلاص يا هيثم... ما بقتش لوحدك ولا بقيت يتيم... كده العيلة اكتملت. الحمد لله على السلامة".

ونشرها كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتعود الصورة المتخيلة لرسامة مصرية تدعى أسماء تغيان وهي طالبة بكلية الفنون الجميلة ابتكرت منذ مدة فكرة "الغائب الحاضر" حيث تحقق أمنية أشخاص يتمنون التقاط صورة مع أشخاص متوفين.

كما استعان كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع من إعلان رمضان الذي قدم منذ سنتين وظهر فيه أحمد زكي وابنه هيثم.

ومن المقاطع التي كانت أيضا ضمن الفيديوهات الأكثر تداولا مقابلة هيثم مع الإعلامي المصري عمرو سلامة، وهو يتحدث عن إحساسه بالوحدة مثل والده الراحل.

كما تبرع عدد من الأشخاص بأداء العمرة وتقديم ثوابها لهيثم، إضافة إلى عمل صدقة جارية عن روحه وهي عبارة عن تبرعات لتوصيل الماء والكهرباء للمناطق الفقيرة في مصر وقامت صديقة طفولته الممثلة ناهد السبيعي بنشرها عبر حسابها على "إنستغرام" وطالبت المشاركة فيها.

كما انتشرت صورة أخرى تجمع هيثم بوالده الراحل أحمد زكي وهو يحتضنه وأخرى لوالديه وهما يستقبلانه في السماء.

وعاش هيثم وحيداً بعد وفاة والدته الفنانة هالة فؤاد، ثم والده الفنان أحمد زكي، كما توفي عدد من أقاربه كان آخرهم جدته التي تعلق بها كثيرا بعد وفاة والدته.

ومات نجل أحمد زكي وحيدا أيضا في منزله، فيبدو أنه ورث الموت المبكر عن والدته، التي توفيت في العام 1993 عن عمر 35 عاماً نتيجة الإصابة بمرض السرطان.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي