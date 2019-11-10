الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم زكي يظهر في العزاء وجدل لامتناعه عن الحديث مع الإعلام

﻿تواجد رامي عز الدين في عزاء أخیه غیر الشقیق الممثل المصري الراحل ھیثم أحمد زكي، الذي أقیم في مسجد الشرطة في منطقة السادس من أكتوبر، بعد جدل كبير حول تغيبه عن الجنازة.

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ووصل مساء أمس رامي عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي بصحبة الفنانتين نورا ومي نور الشريف لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتلقي العزاء بالفنان الراحل، بحسب موقع "اليوم السابع".

إلا أن رامي امتنع عن الإدلاء بأية تصريحات صحفية خلال العزاء رغم إلحاح الصحفيين والإعلاميين، وأرجع كثيرون بحسبما نقله موقع "المصريون" سبب امتناعه عن الإدلاء بأي تصريح إلى حالة الحزن التي يعيشها بسبب فقدانه لأخيه، لكن سببا آخر كان وراء حالة الصمت التي اتخذها بركات وهو عدم إجادته للغة العربية من الأساس بسبب قضائه أغلب فترات حياته خارج مصر.

وتوفي الفنان هيثم ابن الفنان المصري الراحل أحمد زكي، صباح الخميس، وحيدا في شقته بمنطقة الشيخ زايد، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

المصدر: وكالات