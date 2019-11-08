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نجاة الفنانة المصرية هالة صدقي وطفليها من الموت (فيديو)

الثقافة والفن

نجاة الفنانة المصرية هالة صدقي وطفليها من الموت (فيديو)
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هالة صدقي
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تعرضت الفنانة المصرية هالة صدقي لحادث سير مروع، إذ كانت بصحبة ابنها وابنتها في طريقهم للمشاركة في بطولة للسباحة.

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ونجت هالة وطفليها من الحادث، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، فيديو كشفت خلاله عن وجود قطع في إطارات السيارة، معلقة "ولادي عندهم بطولة سباحة مهمة، وتقريبا العربية كانت هتتقلب بينا وراحت البطولة كده، الحمد لله".

جدير بالذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مشاركتها في مسلسل "بركة" مع الفنان عمرو سعد، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

المصدر: RT

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