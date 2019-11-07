رواية مصرية عن "رهاب المثلية" تحصد جائزة الأدب العربي في فرنسا
تعد الجوائز الأدبية في بعض الأحيان فرصة لتسليط الضوء على الكتب الجميلة التي مرت دون أن يلاحظها أحد، وهذا هو الحال لدى رواية "في غرفة العنكبوت".
وفازت الطبعة الفرنسية من رواية "في غرفة العنكبوت" للكاتب والروائي المصري محمد عبد النبي، البالغ من العمر 42 عاما، بجائزة الأدب العربي التي يقدمها معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس.
وصدرت رواية "في غرفة العنكبوت" عن دار العين للنشر، فيما صدرت نسختها المترجمة في أبريل الماضي عن دار سندباد في ترجمة لجيل غوتييه، وهي رواية عاطفية وشجاعة عن رهاب المثلية في مصر.
واستوحى الكاتب روايته من محاكمة 52 رجلا اعتقلتهم الشرطة على متن قارب في قضية "شذوذ جنسي" معروفة باسم "قضية الكوين بوت" في القاهرة عام 2001، وصدرت ضدهم أحكام مختلفة، تتراوح ما بين البراءة والسجن لعامين أو ثلاثة.
ووصفت اللجنة المانحة للجائزة، برئاسة بيير ليروي، والتي اختارت بالإجماع رواية محمد عبد النبي، بأنها "كتابة جريئة بأسلوب قوي وحازم يغرق القارئ في قلب المحرمات لدى المجتمع المصري والعربي، هذه رواية يمكن أن تكون قصيدة للتسامح والإنسانية".
يذكر أن الرواية حصلت سابقا على جائزة ساويرس الثقافية ووصلت للقائمة القصيرة في جائزة البوكر العربية.
📚 Inspiré d’un fait réel glaçant, "La Chambre de l’araignée" de Mohammed Abdelnabi explore le thème de la persécution des homosexuels en Égypte🇪🇬 et révèle un quotidien bien sombre de la vie cairote...— Institut monde arabe (@imarabe) November 1, 2019
cc @ActesSud#VendrediLecturehttps://t.co/s2KzF5K5ubpic.twitter.com/tv9yVgmAF6
7e prix de littérature arabe décerné à La chambre de l'araignée de Muhammed Abdelnabi @ActesSud ce soir, dans le cadre toujours magique d' @imarabehttps://t.co/VhqgQVHoKi— HélèneFranceTV (@HeleneHPDV) November 6, 2019
Traduit de l'arabe (#Égypte) par Gilles GAUTHIER #litterature#roman#culturepic.twitter.com/MIlp8chNRl
🎉Félicitations à Mohammed Abdelnabi 🎉 qui reçoit le Prix de la littérature arabe pour son roman LA CHAMBRE DE L’ARAIGNÉE paru chez Sindbad.— Actes Sud (@ActesSud) November 7, 2019
Venez rencontrer l'auteur samedi prochain à 16h à L'Institut du monde arabe @imarabe#prix#littératurearabe#sindbadpic.twitter.com/41tZsbRX8t
المصدر: اليوم السابع