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المطربة العالمية كاتي بيري تتسلق أهرامات الجيزة في مصر (صور)

الثقافة والفن

المطربة العالمية كاتي بيري تتسلق أهرامات الجيزة في مصر (صور)
كاتي بيري
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نشرت المطربة العالمية، كاتي بيري، صورا من زيارتها إلى أهرامات الجيزة في مصر مع صديقها البريطاني أورلاندو بلوم.

وشاركت المطربة الأمريكية صورا تظهر في إحداها وهي تتسلق أحد الأهرامات، بينما لفتت إلى "ريشة ماعت"، وهي أسطورة شهيرة عند القدماء المصريين، والمتعلقة بالحياة بعد الممات.

المصدر: وكالات

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