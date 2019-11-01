وزارة الثقافة الروسية تتوقع حضور 40 مليون مشاركا في مهرجان "ليلة الفنون"

تعول وزارة الثقافة الروسية على أن يشمل مهرجان "ليلة الفنون" التقليدي الذي يقام في روسيا للمرة التاسعة 40 مليون مواطن روسي.

أعلن ذلك نائب وزير الثقافة الروسي، بافيل ستيبانوف، في مؤتمر صحفي عقده الخميس 31 أكتوبر في الوزارة للصحفيين.

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وقال إن مهرجان "ليلة الفنون" يقام من ليلة 3 إلى 4 نوفمبر تحت شعار عيد الوحدة الشعبية الذي يحتفل به في روسيا كعيد رسمي، مشيرا إلى الفعاليات الثقافية التي تقام في إطار المهرجان والتي يبلغ عددها 3.5 ألف فعالية.

يذكر أن مهرجان " ليلة الفنون" أقيم للمرة الأولى في موسكو عام 2013 لتتحول عام 2017 إلى فعالية سائر روسيا وليس العاصمة فقط.

ويواصل المهرجان تقليد إقامة فعاليات مثل "ليلة المتاحف" و"ليلة المكتبات" حيث تعمل تلك المؤسسات الثقافية مجانا حتى الصباح، فضلا عن البرامج الثقافية الممتعة التي تنظم فيها لكافة الحاضرين.

المصدر: تاس