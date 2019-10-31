تفتتح وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، مساء غد الجمعة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي سوف يكرّم 12 شخصية موسيقية.

يتصدر هذه الشخصيات المطرب المصري، "الكينغ" محمد منير، ومؤلف نشيد الجيش، الشاعر المصري الكبير، فاروق جويدة. حيث تكرّم وزارة الثقافة المصرية غدا الجمعة، 1 نوفمبر، الشخصيات التي ساهمت في إثراء الحياة الفنية والمشهد الموسيقي في مصر والعالم العربي بتسليمهم "أوسكار" المهرجان وشهادات التقدير وهم: محمد منير، الشاعر/ فاروق جويدة، الموسيقار البحريني/ وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي/ كريم عودة، الموسيقار/ عمرو إسماعيل، المايسترو/ عادل إسكندر، عازف الكمان/ محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع/ هشام العربي، الباحثة/ سلوى الشوان، وفنان الخط العربي/ حمدي زايد.

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ثم يقام بعد ذلك الحفل الفني الذي يقدمه الفنان، محمد منير، مستعرضا باقة من أجمل أغانيه التي اشتهر بها عبر مشواره الفني الطويل.

وسوف يستمر مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لمدة 12 يوما يقدم خلالها 37 حفلا، على مسارح دار الأوبرا المختلفة (المسرح الكبير، الصغير، مسرح الجمهورية، مسرح معهد الموسيقى العربية)، يشارك فيها 92 فنانا، من بينهم 81 مطربا من 7 دول عربية. كذلك تضم فعاليات المهرجان معرضين لفنون الخط العربي، الأول للفنان، حمدي زايد، بقاعة صلاح طاهر، والثاني بعنوان "عاشقات الخط العربي" ويضم 60 عملا لفنانات برعن في هذا المجال بقاعة زياد بكير.

المصدر: RT