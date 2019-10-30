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ترنيمة "يا مريم البكر" تعزفها اسكتلنديتان من أصول مصرية (فيديو)

الثقافة والفن

ترنيمة
Globallookpress Jan Haas/picture alliance
الأختان أيوب: سارة (تشيللو)، لورا (كمان)
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نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ترنيمة "يا مريم البكر"، تعزفها الأختان أيوب، في إعادة صياغة كلاسيكية لآلتي كمان وتشيللو، فيما لقي التسجيل مشاهدات كبيرة على مواقع التواصل.

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والأختان أيوب "أيوب سيسترز" Ayoub Sisters هما شقيقتان من أصول مصرية تحملان الجنسية الاسكتلندية ولدتا وتعلمتا في اسكتلندا، وهما سارة (26 عاما) وتعزف التشيللو، ولورا وتعزف الكمان، انتقلتا من الموسيقى الكلاسيكية التي درستاها في المدرسة الملكية للموسيقى بالعاصمة البريطانية لندن، وكذلك في الكونسيرفاتوار الملكي باسكتلندا، إلى الموسيقى الشرقية والأناشيد الصوفية، فنجحتا بذلك في اجتذاب قاعدة عريضة من المستمعين في الشرق الأوسط والعالم.

ومن خلال إعادة الصياغة للمقطوعات الموسيقية المعروفة لآلتي كمان وتشيللو تمكنت الأختان من إعادة صياغة أغان للمطرب عمرو دياب، وداليدا، بالإضافة إلى الأناشيد الصوفية، والترانيم، وعزفت الأختان في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا. 

حصل الثنائي على جائزة الفنون للشباب الاسكتلندي لعام 2017، وتصدر ألبومهما "الأختان أيوب" قائمة الموسيقى الكلاسيكية على iTunes.

المصدر: وكالات

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