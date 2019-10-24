مصممة أزياء فيتنامية عالمية تقدم آخر مستجداتها في موسكو

استضاف متحف الشرق في موسكو مصممة الأزياء مين هان، التي جرؤت في مجموعة أزيائها الأخيرة على المزج بين الأشكال الآسيوية التقليدية والرموز الروسية.

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وتروج المصممة الفيتنامية العالمية الشهيرة للحفاظ على الطبيعة باستخدام الأقمشة الطبيعية في أعمالها مثل القطن والحرير والديباج. وقد أضافت مؤخرا في مجموعات أزيائها نسيج القنب المحوك على آلات الحياكة الفيتنامية التقليدية. هذه الأصالة الفيتنامية تحظى بشعبية واسعة سواء أكان ذلك في فيتنام أم في الأسواق العالمية.