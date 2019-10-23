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مراسلنا: سقوط جرحى خلال الاحتكاك بين الجيش اللبناني ومتظاهرين

ماجدة الرومي تعلن موقفها من احتجاجات لبنان

الثقافة والفن

ماجدة الرومي تعلن موقفها من احتجاجات لبنان
Reuters
الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي
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ردت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على تساؤلات معجبيها بشأن سبب تأخرها عن التضامن مع مظاهرات الاحتجاج المستمرة في لبنان بعد أن أبدى الكثير من الفنانين تضامنهم مع هذه المظاهرات.

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ونشرت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابها فى "تويتر" على وقع أنغام أغنية "الحرية" أرفقته بتعليق: "آراء الشعب من رأي الله، والي بخاف الله بياخد بآراء الشعب اليوم، قال كلمتو وكلمتو لازم نحترمها"، موجهة التحية للشعب اللبناني في نهاية رسالتها.

ويشهد لبنان لليوم السادس على التوالي مظاهرات شعبية واسعة تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية.

المصدر: وكالات 

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